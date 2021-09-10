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Главу МЧС Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге

17:30
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Похороны прошли в закрытом режиме

Погибшего в минувшую среду в Норильске главу МЧС Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Путин заявил, что Зиничев до конца исполнил свой долг

Ранее церемония прощания состоялась в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. Проститься с Зиничевым пришли президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Затем лафет с телом главы МЧС доставили спецбортом в Санкт-Петербург. Так же вылетели близкие Зиничева. Похороны прошли в закрытом режиме.

Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на межведомственных учениях в Заполярье. Во время подготовки к съемкам фильма об Арктике с обрыва сорвался известный режиссер Александр Мельник. Глава МЧС пытался его спасти.

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