Посла США вызвали в российский МИД

Он проследовал в здание без комментариев

Американский посол в Москве Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает ТАСС.

В заметке агентства уточняется, что дипломата вызвали в российское дипведомство 10 сентября. По какому поводу - пока неизвестно.

От комментариев посол отказался. Он сразу проследовал в здание министерства.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:14): СМИ передают, что причина вызова Салливана - вмешательство США в российские выборы.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:55): МИД подтвердил эту информацию.

"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказано в сообщении ведомства.

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