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Как выбрать хороший арбуз - советы "Роскачества"

18:13
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Важно обращать внимание на корку

Одним из важных критериев при выборе арбуза в "Роскачестве" назвали корку без повреждений, передает РИА "Новости".
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"При выборе арбуза нужно обращать внимание на его корку. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды", - отметили в "Роскачестве".

В организации добавили, что через трещины микроорганизмы достигают мякоти, где активно размножаются. Это может вызвать пищевые отравления.

Кроме того, эксперты советуют не покупать разрезанный арбуз или плод. Арбуз следует тщательно промыть перед тем, как нарезать. Важно хорошо смыть налипшие частички почвы.

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