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Гинцбург: смертей после вакцинации "Спутником V" не было

18:30
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Препарат надежен и безопасен

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после вакцинации разработанным в учреждении препаратом против коронавируса "Спутник V" не было случаев смерти.
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"Смертельных случаев после вакцинации "Спутником V" на сегодняшний день нет", - отметил ученый в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов (цитата по ТАСС).

Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность защиты "Спутника V" составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. Показатели препаратов Pfizer и Moderna - от 40% с небольшим до 52%.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.

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