"Большой этнографический диктант" пройдет в ноябре

Это просветительский проект

С 3 по 7 ноября 2021 года в России пройдет международная акция "Большой этнографический диктант". Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Организаторы акции - Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы России "Реализация государственной национальной политики".

Акция пройдет в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru.

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