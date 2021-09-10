Фонд "Горячее сердце" начал прием новых представлений на награждение

Регистрация продлится до 1 декабря

С 1 сентября организуется прием новых представлений на награждение нагрудным знаком и символом "Горячее сердце". Регистрация осуществляется в электронном виде на официальном сайте cordis.fondsci.ru и продлится до 1 декабря.

К награждению могут быть представлены дети и молодежь в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные организации и объединения, показавшие примеры, связанные: с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих; с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье; с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив.

Лауреаты награждаются нагрудным знаком и символом "Горячее сердце".

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