Лавров услышал "отголоски КВН" в заявлениях Зеленского

Украинский президент считает, что война с Россией возможна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва готова к восстановлению отношений с Киевом, передает ТАСС.

"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", - сказал он.

При этом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что полномасштабная война между Украиной и Россией возможна и это станет "большой ошибкой" Москвы.

По словам главы МИД, в подобных заявлениях он слышит "отголоски КВН". Огульные комментарии Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, подчеркнул министр.

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