Россиянам со "Спутником Лайт" потребуется ПЦР-тест по прилете в Турцию

Республика пока не признала эту вакцину

Привившиеся однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" россияне должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку об антителах или перенесенном заболевании по прибытии в Турцию, сообщается на сайте российского посольства в Анкаре.

Обновленные правила въезда вступили в силу с 3 сентября.

Так как турецкие власти пока не признали "Спутник Лайт", те, кто ею привился, не освобождаются от карантинных мер. Чтобы от них избавиться, необходимо предоставить документ о вакцинации двумя дозами зарегистрированного ВОЗ или на территории Турции препарата.

При этом уточняется, что от предоставления отрицательного результата ПЦР- или экспресс-теста на антитела или сертификатов о вакцинации освобождаются дети младше 12 лет.

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