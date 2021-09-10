Светлана Разворотнева: Процветание столицы зависит от каждого ее жителя

Она приняла участие в посвященном Дню города флешмобе

В соцсетях проходит флешмоб, посвященный Дню города, участники которого фиксируют на фотографиях свои добрые дела и публикуют их с хештегом #ВместесГородом.

В акции приняла участие и помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева. По ее словам, добрые дела - это прекрасный пример сплоченности и единства.

"Давайте вместе делать добрые дела для города и рассказывать о том, как много хорошего может сделать каждый житель Москвы!" – сказала она.

Светлана Разворотнева отметила, что процветание города зависит от всех жителей. "История нашей страны, самые сложные ее моменты и триумфальные победы связаны с Москвой и память об этом делает нас сильнее, отзывчивей и человечней", – отметила она.

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