Пётр Толстой: Дорожная ситуация возле ОРТЦ "Москва" существенно улучшилась

Патрулирование помогло справиться с нарушителями

В столице значительно улучшилась транспортная ситуация около оптово-розничного торгового центра "Москва" в районе Люблино. Решить вопрос помог кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва Пётр Толстой.

По словам парламентария, объехать там пробку, не нарушив правил, было фактически невозможно.

"Сегодня ситуация изменилась – патрулирование действительно помогло справиться с нарушителями, которые перекрывали проезд. Вместе с тем прекращать контроль и наблюдение нельзя, - заявил Пётр Толстой.

Для обсуждения ситуации он провел встречу с руководством торговой точки. Было принято решение изменить схему движения. Так, въезд на рынок теперь разрешен только со стороны улицы Краснодарской. За соблюдением правил следят автоинспекторы.

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