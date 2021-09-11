В России выявлено менее 19 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки умерло 796 больных

За сутки в России зафиксирован 18 891 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 121 516 человек с COVID-19, умер 191 961 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 940 больных, всего в столице 1 582 641 инфицированный, скончалось 27 935 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В России выпустят памятные монеты с благодарностями врачам за борьбу с коронавирусом. Это будет совместный проект РФПИ и Московского монетного двора. В состав нумизматических наборов войдут памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвящённая самоотверженному труду медицинских работников, и сувенирные жетоны, отчеканенные из недрагоценного металла.

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