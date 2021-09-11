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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1300 человек

11:48
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Число новых случаев заражения снижается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 317 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 462 853.
В Москве от коронавируса привились более 4,8 млн человек

Американские и европейские медицинские специалисты описали несколько возможных вариантов развития пандемии коронавируса. Самый вероятный сценарий – болезнь со временем станет сезонной. Среди версий также присутствуют полное уничтожение вируса, но такое развитие событий учёные считает практически невозможным из-за его активных мутаций. 

По данным на 11 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 121 516 пациентам, умер с начала пандемии 191 961 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 582 641, в мире более 223 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,6 миллиона человек.

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