С начала пандемии 224 миллиона человек заразились коронавирусом

Заболеваемость в мире вышла на плато

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 224 миллиона, скончались от осложнений болезни более 4,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 40,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 659 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 20,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,2 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,1 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Дания отменяет все коронавирусные ограничения. Власти перестали считать вирус опасным заболеванием. Министр здравоохранения Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок.

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