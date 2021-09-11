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С начала пандемии 224 миллиона человек заразились коронавирусом

19:35
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Заболеваемость в мире вышла на плато

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 224 миллиона, скончались от осложнений болезни более 4,5 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 40,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 659 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,2 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 20,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,2 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,1 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Дания отменяет все коронавирусные ограничения. Власти перестали считать вирус опасным заболеванием. Министр здравоохранения Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок.

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