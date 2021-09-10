Путин назначил врио главы МЧС

Распоряжение уже вступило в силу

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, временно исполнять обязанности руководителя МЧС будет первый замглавы этого ведомства генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра <...> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", - сказано в тексте.

Распоряжение уже вступило в силу.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в среду, 8 сентября, на межведомственных учениях в Заполярье. Во время подготовки к съемкам фильма об Арктике с обрыва сорвался известный режиссер Александр Мельник. Глава МЧС пытался его спасти. Путин назвал произошедшее "личной утратой". В пятницу Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

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