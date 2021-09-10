Минприроды сообщило о снижении запасов нефти

А также - газа

Как следует из доклада Минприроды, на который ссылается РИА "Новости", в период с 2010 по 2020 год запасы сырой нефти в России упали почти на треть.

Уточняется, что резервы нефти варьировались в первую половину десятилетия в диапазоне около 30 миллиардов тонн, затем - около 20 миллиардов.

Что касается газа, его количество держалось у отметки 70 триллионов кубометров до 2015 года. В 2020-м же составило 49,2 триллиона.

Вместе с тем количество угля в хранилищах за это время практически не изменилось - за указанный период оно находилось на рубеже 275 миллиардов тонн.

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