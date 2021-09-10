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Лавров оценил перспективы встречи в "нормандском формате"

20:06
  • пятница
  • 10 сентября 2021

В Париже и Берлине ведут себя непрофессионально

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД "нормандской четверки" на полях Генассамблеи ООН непрофессионален.
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По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва пытается добиться ответа от Франции и Германии, как они относятся к тому, что "творит" Владимир Зеленский, перечеркивая все возможности выполнить Минские договоренности.

"Они говорят: "Нет, ну надо собраться и там посмотреть". Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный", - заметил Лавров (цитата по РИА "Новости").

Он уточнил при этом, что Запад требует выполнения Минских договоренностей от России, хотя, как и прописано в документе, сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск.

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