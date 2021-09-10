СК завел дело после смертельного отравления арбузом в Москве

Скончались два человека
После смерти подростка и пожилой женщины в результате отравления арбузом в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.
Возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Как уточнили в СК, инцидент произошел на юго-востоке столицы. Семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице.
Telegram-канал Baza сообщил, что арбуз был куплен в "Магните". Съели плод 15-летняя девочка, ее мать и бабушка. Выжившая женщина сейчас находится в реанимации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram