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СК завел дело после смертельного отравления арбузом в Москве

20:37
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Скончались два человека

После смерти подростка и пожилой женщины в результате отравления арбузом в Москве возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.
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Возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Как уточнили в СК, инцидент произошел на юго-востоке столицы. Семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице.

Telegram-канал Baza сообщил, что арбуз был куплен в "Магните". Съели плод 15-летняя девочка, ее мать и бабушка. Выжившая женщина сейчас находится в реанимации.

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