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Трое погибли при крушении самолета во Франции

21:09
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Возможная причина - плохие метеоусловия

Как сообщает издание Bien Public, недалеко от французского города Дижо потерпел крушение туристический самолет.
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Инцидент имел место днем в пятницу на аэродроме Даруа. Самолет летел из Нанси. Авиакатастрофа произошла при посадке.

Погибли все трое находившихся на борту мужчин.

По предварительным данным, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия. Полиция начала расследование.

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