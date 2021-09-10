"Талибан": женщины не займут ни одной должности в правительстве

Об этом сообщил представитель запрещенной в России организации

Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете министров Афганистана. Об этом заявил представитель "Талибана" (организация запрещена в России) Сайед Зекрулла Хашими.

"Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", - приводит "Интерфакс" слова представителя талибов.

Ранее талибы пообещали дать женщинам посты в правительстве Афганистана. Правда, отмечалось, что такие позиции будут вводиться со строгим соблюдением норм шариата и на более поздних этапах формирования органов власти.

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