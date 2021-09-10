На западном побережье Крыма появится новый курортный город

Где именно - информации пока нет

Вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов сообщил в эфире проекта "На крючке", что власти Крыма намерены построить новый курортный город на побережье Черного моря.

Он уточнил, что проект рассматривается с участием вице-премьера Марата Хуснуллина и главы Крыма Сергея Аксенова.

Известно, что город появится на западном берегу Крыма, о точном месте строительства информации пока нет.

"Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект", - добавил Кабанов.

Он заверил, что город спроектируют с учетом всех современных урбанистических тенденций.

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