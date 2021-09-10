Голикова сообщила новые данные по числу вакцинированных россиян

Россия может достичь коллективного иммунитета уже осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила обновленные данные по числу вакцинированных жителей страны.
"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 млн наших граждан, двумя - 39,8 млн", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.
Ранее она отметила, что уже осенью 2021 года России удастся достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к COVID-19.
На сегодняшний день в стране зарегистрированы пять вакцин: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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