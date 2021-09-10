США все еще настаивают на том, что "Северный поток - 2" - "плохая сделка"

Газопровод уже полностью построен
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер рассказала об отношении Соединенных Штатов к проекту газопровода "Северный поток - 2".
"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - сказала спикер (цитата по ТАСС).
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления об опасности газопровода "Северный поток - 2" не имеют под собой оснований.
"Наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - отметил кремлевский спикер.
"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.
В пятницу стало известно, что "Северный поток - 2" полностью достроен.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram