США все еще настаивают на том, что "Северный поток - 2" - "плохая сделка"

Газопровод уже полностью построен

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер рассказала об отношении Соединенных Штатов к проекту газопровода "Северный поток - 2".

"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - сказала спикер (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления об опасности газопровода "Северный поток - 2" не имеют под собой оснований.

"Наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - отметил кремлевский спикер.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

В пятницу стало известно, что "Северный поток - 2" полностью достроен.

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