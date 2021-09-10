ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США все еще настаивают на том, что "Северный поток - 2" - "плохая сделка"

22:20
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Газопровод уже полностью построен

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер рассказала об отношении Соединенных Штатов к проекту газопровода "Северный поток - 2".
Песков: от запуска "Северного потока-2" выиграют все

"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - сказала спикер (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления об опасности газопровода "Северный поток - 2" не имеют под собой оснований.

"Наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - отметил кремлевский спикер.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

В пятницу стало известно, что "Северный поток - 2" полностью достроен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Завершена сварка последней трубы "Северного потока - 2"
Завершена сварка последней трубы "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.