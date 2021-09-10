Смерч унес жизни двух человек на итальянском острове

СМИ сообщают о девяти пострадавших

На остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии обрушился смерч, пере6дает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление службы гражданской обороны.

"Торнадо перевернул шесть автомобилей и, к сожалению, стал причиной двух смертей и на данный момент четырех тяжелых ранений, число которых будет расти", - сказано в сообщении.

Уточняется, что среди погибших - пожарный из Пантеллерии.

Газета Giornale di Sicilia пишет, что всего пострадали девять человек.

На месте происшествия работают спасательные службы.

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