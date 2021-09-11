Российские военные доставили в сирийский город 8 тонн гуманитарной помощи

В стране продолжается мирное урегулирование

Масштабная гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла на юго-западе Сирии. Конвой с продуктовыми наборами прибыл в город Дэраа. Ещё недавно центральный квартал этого населённого пункта занимали боевики.

Тысяча продуктовых наборов, общим весом более восьми тонн. Это одна из самых масштабных гуманитарных акций за последнее время. На многих зданиях - российские и сирийские флаги. Наша сторона выступила гарантом урегулирования обстановки. Старейшины города благодарят российских военных.

Некогда мятежный район патрулируют российские военные полицейские, на блокпостах дежурят сирийские солдаты и отряды самообороны. Переговоры начались в начале августа. Их итог - подписанные соглашения о прекращении боевых действий и восстановлении суверенитета официального Дамаска над ранее неподконтрольной территорией. Боевики сдают оружие и получают временные паспорта, сообщает "ТВ Центр".

Сирийская армия была вынуждена начать операцию по восстановлению порядка и ликвидации террористических очагов. Полномасштабного возобновления боевых действий удалось избежать благодаря разработанной российскими специалистами дорожной карте постконфликтного урегулирования.

Мирный процесс продолжается. Дорожная карта действует до конца сентября. К этому времени должна исчезнуть и эта насыпь прямо посреди жилых кварталов, когда-то служившая линией фронта.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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