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Российские военные доставили в сирийский город 8 тонн гуманитарной помощи

10:16
  • суббота
  • 11 сентября 2021

В стране продолжается мирное урегулирование

Масштабная гуманитарная акция российского Центра по примирению враждующих сторон прошла на юго-западе Сирии.  Конвой с продуктовыми наборами прибыл в город Дэраа. Ещё недавно центральный квартал этого населённого пункта занимали боевики.
Боевики в сирийском Дераа сдали более 300 единиц оружия

Тысяча продуктовых наборов, общим весом более восьми тонн. Это одна из самых масштабных гуманитарных акций за последнее время. На многих зданиях - российские и сирийские флаги. Наша сторона выступила гарантом урегулирования обстановки. Старейшины города благодарят российских военных.

Некогда мятежный район патрулируют российские военные полицейские, на блокпостах дежурят сирийские солдаты и отряды самообороны. Переговоры начались в начале августа. Их итог - подписанные соглашения о прекращении боевых действий и восстановлении суверенитета официального Дамаска над ранее неподконтрольной территорией. Боевики сдают оружие и получают временные паспорта, сообщает "ТВ Центр".

Сирийская армия была вынуждена начать операцию по восстановлению порядка и ликвидации террористических очагов. Полномасштабного возобновления боевых действий удалось избежать благодаря разработанной российскими специалистами дорожной карте постконфликтного урегулирования.

Мирный процесс продолжается. Дорожная карта действует до конца сентября. К этому времени должна исчезнуть и эта насыпь прямо посреди жилых кварталов, когда-то служившая линией фронта.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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