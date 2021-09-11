Собянин принял решение о расширении программы реконструкции поликлиник

Мэр посетил обновлённое медучреждение в Крылатском
Еще 60 столичных поликлиник станут участниками масштабной программы модернизации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения детской поликлиники № 130 в Крылатском. Там вновь принимают пациентов. Медучреждение открылось после капитального ремонта.
Здание практически полностью перестроили: сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, окна, двери, выполнили отделку помещений. Кроме того, установили почти 500 современных медицинских аппаратов, сообщает "ТВ Центр".
"Я надеюсь, что и вам будет здесь хорошо работать и вашим посетителям, пациентам, которых огромное множество будет тоже удобно и комфортно приходить к вам", - сказал Собянин, обращаясь к персоналу детской поликлиники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram