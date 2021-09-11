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Названа причина взрыва в жилом доме в Липецкой области

13:05
  • суббота
  • 11 сентября 2021

На месте продолжают работать спасатели

Три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме под Ельцом. Спасатели разбирают завалы. Здание сильно повреждено и частично обрушилось. Предварительная версия случившегося - неисправность газового оборудования.
Взрыв газа в жилом доме в Липецкой области: есть погибшие

Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного около часа ночи. Половина жилого дома в посёлке Солидарность в считанные секунды превратилась в руины. Один из двух подъездов полностью обрушился. Всю ночь на месте работали спасатели.

В доме 16 квартир. Предположительно, на момент взрыва в здании находились 25 человек. Сейчас известно о трех погибших. Это 50-ти летняя женщина, 11-летняя девочка и пожилой мужчина. Состояние восьми пострадавших пациентов медики оценивают как средней степени тяжести, угрозы их жизням нет.

В соседних квартирах выбило окна. Испугавшись, что дом полностью развалится, люди выбегали на улицу с документами. Пункт временного размещения открыли в местном доме культуры, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Семьям погибших администрация Липецкой области выплатит по полтора миллиона рублей, пострадавшие, в зависимости от степени разрушения жилья, получат от пятисот тысяч до миллиона.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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