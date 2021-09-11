ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Маликов: Электронное голосование - это шанс отдать свой голос, находясь в любой точке мира

11:11
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября

С помощью электронного голосования можно отдать свой голос, находясь в любой точке мира. Это в интервью mk.ru отметил известный певец Дмитрий Маликов.
Телеведущий Тимур Соловьев назвал преимущество электронного голосования

"Человек может отсутствовать по делам бизнеса, быть в отпуске, или - не дай бог, конечно, никому - заболеть. И при этом всё равно он обладает возможностью выполнить свой гражданский, да и чисто человеческий долг", - сказал исполнитель.

Он назвал формат дистанционного электронного голосования в сегодняшней ситуации наиболее универсальным способом выразить своё мнение на выборах.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. По состоянию на 11 сентября, более 1,8 миллиона москвичей подали заявку на участие в голосовании онлайн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.