Дмитрий Маликов: Электронное голосование - это шанс отдать свой голос, находясь в любой точке мира

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября

С помощью электронного голосования можно отдать свой голос, находясь в любой точке мира. Это в интервью mk.ru отметил известный певец Дмитрий Маликов.

"Человек может отсутствовать по делам бизнеса, быть в отпуске, или - не дай бог, конечно, никому - заболеть. И при этом всё равно он обладает возможностью выполнить свой гражданский, да и чисто человеческий долг", - сказал исполнитель.

Он назвал формат дистанционного электронного голосования в сегодняшней ситуации наиболее универсальным способом выразить своё мнение на выборах.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. По состоянию на 11 сентября, более 1,8 миллиона москвичей подали заявку на участие в голосовании онлайн.

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