ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певцов и Вассерман приняли участие в шествии Военно-технического общества

11:36
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Оно прошло по улицам Москвы

Артист Дмитрий Певцов и эрудит Анатолий Вассерман приняли участие в торжественном шествии по улицам Москвы колонны отреставрированных Военно-техническим обществом БТР ГАЗ-40 1956 года выпуска и УАЗ-469 1973 года.
Вассерман представил студентам РГУ им. Губкина новый учебник

Как отметил Певцов, целью пробега было показать детям автомобили с более чем 50-летней историей. "Привлекать детей к техническому творчеству очень важно. Первое что может заинтересовать детей – это настоящая техника, то, что можно потрогать руками. Это удивительный повод для творчества", - сказал народный артист России.

Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин отметил, что автомобили неизменно пользуются популярностью и у взрослых, и детей, а реконструкторы стараются предоставлять возможность прокатиться на таком автомобиле практически каждому.

В свою очередь Анатолий Вассерман сказал, что детям нужно обязательно предоставлять возможность прокатиться на таких машинах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман
Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.