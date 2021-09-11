Певцов и Вассерман приняли участие в шествии Военно-технического общества

Оно прошло по улицам Москвы

Артист Дмитрий Певцов и эрудит Анатолий Вассерман приняли участие в торжественном шествии по улицам Москвы колонны отреставрированных Военно-техническим обществом БТР ГАЗ-40 1956 года выпуска и УАЗ-469 1973 года.

Как отметил Певцов, целью пробега было показать детям автомобили с более чем 50-летней историей. "Привлекать детей к техническому творчеству очень важно. Первое что может заинтересовать детей – это настоящая техника, то, что можно потрогать руками. Это удивительный повод для творчества", - сказал народный артист России.

Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин отметил, что автомобили неизменно пользуются популярностью и у взрослых, и детей, а реконструкторы стараются предоставлять возможность прокатиться на таком автомобиле практически каждому.

В свою очередь Анатолий Вассерман сказал, что детям нужно обязательно предоставлять возможность прокатиться на таких машинах.

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