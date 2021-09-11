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"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги

12:16
  • суббота
  • 11 сентября 2021

У банков больше не будет такой возможности

В России могут перестать списывать за долги деньги, полученные по соцвыплатам. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму "Единая Россия".
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Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, поправки пресекут порочную практику, когда банки списывают со счёта должника деньги, выделяемые в рамках социальной поддержки государства. Закон защитит средства от списания как в пользу банковских кредитов, так и по исполнительным производствам.

Вице-спикер Госдумы, секретарь Московского отделения "Единой России" Пётр Толстой назвал соцвыплаты точечной помощью самым уязвимым категориям населения. Отнимать их у людей не имеет права никто, сказал политик.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что к вопросу организации и предоставления социальных пособий нужно подходить не формально, а с учётом конкретных жизненных ситуаций.

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