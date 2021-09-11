"Хрипел бы сейчас в реанимации": Дмитрий Киселёв обратился к россиянам после болезни

Телеведущий заразился коронавирусом

Журналист Дмитрий Киселёв призвал россиян прививаться от коронавируса. Сам он заразился после прививки и она спасла ему жизнь. Несмотря на то, что 67-летний телеведущий попал в больницу, течение болезни было не таким тяжёлым.

"Если бы не "Спутник", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", - сказал Киселёв в интервью РИА Новости.

Впервые за свою долгую карьеру Дмитрий Киселёв не выйдет в эфир в воскресенье, 12 сентября. Программу "Вести недели" на "России-1" будет вести Игорь Кожевин.

На этой неделе Киселёв попал в больницу с коронавирусом. У него была высокая температура, но сейчас он практически выздоровел.

"То, то я был привит от коронавируса - это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесёте COVID-19 в лёгкой форме", - сказал журналист.

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