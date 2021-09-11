Владимир Машков: В пандемию дистанционное голосование особенно уместно

Выборы пройдут 17-19 сентября
Чем больше возможностей у людей выразить свою гражданскую позицию, тем лучше. Такую оценку электронному голосованию дал актёр Владимир Машков.
Оно особенно уместно в условиях пандемии коронавируса, отметил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова в интервью mk.ru.
Парламентские выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября. По состоянию на 11 сентября боле 1,8 миллиона москвичей подали заявления на участие в электронном голосовании.
Регистрация завершится 13 сентября в 23:59.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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