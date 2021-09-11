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Владимир Машков: В пандемию дистанционное голосование особенно уместно

13:55
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Выборы пройдут 17-19 сентября

Чем больше возможностей у людей выразить свою гражданскую позицию, тем лучше. Такую оценку электронному голосованию дал актёр Владимир Машков.
Дмитрий Маликов: Электронное голосование - это шанс отдать свой голос, находясь в любой точке мира

Оно особенно уместно в условиях пандемии коронавируса, отметил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова в интервью mk.ru.

Парламентские выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября. По состоянию на 11 сентября боле 1,8 миллиона москвичей подали заявления на участие в электронном голосовании.

Регистрация завершится 13 сентября в 23:59.

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