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Академик Румянцев: процесс направления на лечение в санатории должен быть максимально упрощён

14:14
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Это поможет пенсионерам

В России необходимо максимально упростить процесс направления на лечение в санатории и профилактории. Об этом заявил академик Александр Румянцев.
Президент Национальной курортной ассоциации поддержал инициативу доктора Румянцева о бесплатных путёвках в санаторий для пенсионеров

По его мнению, автоматическое формирование санаторно-курортных карт для прошедших диспансеризацию станет важным шагом в сторону цифровизации медицины и поможет делу возрождения санаторной системы в стране.

Упрощении технологии позволит пенсионерам не посещать дополнительно поликлинику, а у врачей появится больше свободного времени для приёма других пациентов, уверен основатель Центра им Димы Рогачёва.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко пообещал, что в будущем санаторно-курортные карты будут формироваться автоматически после прохождения диспансеризации.

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