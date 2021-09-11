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Путин обратился к москвичам в День города

13:19
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Президент выступил с речью в концертном зале "Зарядье"

Владимир Путин выступил со сцены концертного зала "Зарядье" перед началом концерта по случаю Дня города. Президент много говорил о Москве, о её неповторимости, успехах и достижениях.
Путин в Кремле принял Собянина по случаю Дня города

Город меняется, отметил глава государства. "Новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что столица требует самого бережного, уважительного отношения, совместной работы городских властей, общественных организаций, волонтеров, инициативных граждан, неравнодушных людей, сообщает ТАСС.

Москвой невозможно не восхищаться, величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменами, живёт в ускоренном ритме созидания, как подобает одному из крупнейших мегаполисов мира.

На концерте в "Зарядье" присутствует мэр Москвы Сергей Собянин. Утром он в Кремле встречался с Владимиром Путиным и рассказал ему о новых достижениях столицы и росте её экономики.

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