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На Украине мечтают о том, что "Северный поток-2" никогда не заработает

15:43
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Газопровод уже построен

Украина продолжает верить в то, что проект "Северный поток - 2" ещё можно остановить. Глава "Нафтогаза" рассказал о способе заблокировать газопровод.
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Юрий Витренко верит в американские санкции, которые смогут остановить прокачку российского газа в Европу. Об этом он заявил на форуме YES Brainstorming, сообщает РБК.

"Если правительство США введёт санкции, мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом, он не будет работать", - сказал Витренко.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. К июлю 2021 года Вашингтон ввёл около 10 пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта. На этой неделе было объявлено, что строительство газопровода завершено.

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