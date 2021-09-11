Сергей Шнуров скрывает имя третьего ребёнка

Оказывается, что сын родился полгода назад

Сергей Шнуров стал отцом в третий раз. Рождение сына певец скрывал долгие полгода.

В декабре 2020 года Шнуров проговорился, что вновь станет отцом. С тех пор от него не было даже намёков на то, что в семье с новой молодой женой, оказывается, подрастает ещё один отпрыск музыканта.

О малыше, имя которого Шнуров так и не назвал, стало известно только сейчас. "У меня три кошки, у меня собака, у меня ребёнок. Пришёл, одних покормил, уже другие жрать хотят. Мой план сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть", - приводит слова певца "Комсомольская правда" (kp.ru).

В 2018-м Сергей Шнуров женился на дочке миллиардера Валерия Абрамова - Ольге. Ему – 48 лет, ей – 30. До этого музыкант был женат трижды и у него есть двое детей – дочь Серафима и сын Аполлон. Поклонники певца не исключают, что имя третьего наследника тоже необычное.

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