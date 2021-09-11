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Лайма Вайкуле рассказала о давнем конфликте с Игорем Крутым

19:07
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Она готова к примирению

Лайма Вайкуле впервые откровенно рассказала о конфликте с Игорем Крутым. Известно, что певица и композитор несколько лет не общаются.
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Оказывается, Крутой обиделся на Лайму из-за того, что она проводила свой музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале, а он очень хотел вернуть туда "Новую волну".

"Я у себя дома сделала фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Видимо, его захлестнуло чувство артистического соревнования", - сказала Вайкуле в интервью "Комсомольской правде" (kp.ru).

Она не держит обиды на коллегу и даже готова обнять его при встрече. Комментариев от Игоря Крутого на эти заявления Лаймы пока не последовало.

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