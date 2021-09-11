Российские военные впервые испытали на учениях боевых роботов

В России и Белоруссии проходят манёвры "Запад-2021"

Российские военные впервые испытали в полевых условиях боевых роботов "Платформа-М". Их применили на манёврах "Запад-2021" на полигоне под Калининградом.

Помимо "Платформ" военные задействовали беспилотники "Орлан" и "Форпост" для корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, сообщает Минобороны России.

Комплекс "Платформа-М" впервые был показан на параде в Калининграде в 2015 году. Боевой робот предназначен для ведения разведки, обнаружения и поражения стационарных и подвижных целей, огневой поддержки подразделений, а также для патрулирования и охраны важных объектов.

В учениях, которые проходят с 10 по 16 сентября на девяти объектах в России и Белоруссии, принимают участие 200 тысяч военных, около 80 самолётов и вертолётов и более 700 единиц боевой техники.

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