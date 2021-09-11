Теракт 11 сентября: новые нестыковки в официальной версии

Вопросов со временем - всё больше

Исполнилось ровно 20 лет со дня падения башен-близнецов в Нью-Йорке, величайшей американской трагедии и одной из крупнейших трагедий в истории человечества. Отдавая дань памяти всем погибшим, Америка скорбит. Байден объявил с 10 по 12 сентября дни молитвы и памяти в связи с 20-летней годовщиной терактов.

Также президент США издал указ о том, чтобы частично рассекретить архивы по делу 11 сентября. Скептики говорят, что ответов на их вопросы там не будет. А вопросов очень много. Всё чаще звучат голоса, что в этой трагедии далеко не всё так очевидно, в официальной версии находят всё больше нестыковок. И появляются другие версии, весьма отличные от официальной, но зато логично объясняющие все эти нестыковки.

11 сентября 2001 года. Нью-Йорк. Восемь часов сорок шесть минут утра по местному времени. В северную башню Всемирного торгового центра между 93 и 99 этажами, врезается пассажирский самолёт. Спустя семнадцать минут - вторая атака. В обоих зданиях начинается пожар. В южной башне уцелела одна из лестниц, по которой часть людей, находившиеся выше места катастрофы, смогли спуститься вниз. А вот в северной все эвакуационные выходы были разрушены.

В 9:59, менее чем через два часа после столкновения с самолётом, рушится атакованная второй южная башня - небоскрёб высотой 415 метров. А ещё через полтора часа падает северная башня. Её высота была 530 метров. Ближе к вечеру, в 17 часов двадцать одну минуту полностью разрушился 47-этажный корпус №7 Всемирного торгового центра. По официальной версии - из-за того, что здание сильно пострадало в результате обрушения башен-близнецов и последующего пожара. Погибли почти три тысячи человек. Террористический акт повергнувший в шок абсолютно весь мир.

По официальной версии, террористы-смертники, прошедшие лётную подготовку, угнали четыре самолёта. Два врезались в небоскрёбы Всемирного торгового центра. Один - в здание Пентагона. Четвёртый до цели не долетел и упал на поле в Пенсильвании. Причиной же обрушения башен-близнецов, согласно отчёту Национального института стандарта и технологий, стала комбинация внешних воздействий, вызванных ударами самолётов и последующих пожаров. Здесь стоит вспомнить, что представляли из себя башни-близнецы.

Небоскрёбы строились в 60-70-х годах по принципиально новой технологии - из стали, а не бетона или кирпичей как раньше. Имели структурную систему "труба - каркас". Это состоящее из стальных ферм прямоугольное ядро башен и стальной внешний каркас - те самые полосы на фасаде здания. Таким образом удалось значительно увеличить внутреннее пространство и достичь фантастической прочности.

И вот эти стальные конструкции, толщиной больше чем броня танка, просто расплавились в огне пожара, заявили официальные лица. В 2007 году на экраны вышел итальянский документальный фильм "9/11. Расследование с нуля". В нём авторы и учёные поставили под сомнения выводы комиссии. Брайн Кларк работал в южной башне. После столкновения с самолётом ему удалось выбраться из здания.

Мы решили идти, пока нас не остановит огонь. Мы дошли до 78 этажа. Пол был целый, но этаж сильно повреждён. С другой стороны стены поднимались языки пламени. И всё же пожар не был очень сильным. И когда мы дошли до 74 этажа, то увидели, что там всё нормально. Свет горел, а снизу поднимался свежий воздух.

Здесь показателен такой момент: в 2005 году в Мадриде загорелся отель "Виндзор". Его строили по аналогичной с ВТЦ технологии. Пожар бушевал двадцать часов, но здание устояло. А вот несущие конструкции башен-близнецов при значительно меньшем пожаре разрушились за считанные часы. И небоскрёбы рухнули за секунды. Скорость обрушения фактически равнялась скорости свободного падения, что просто физически было невозможным. Вывод экспертов, озвученный в фильме был однозначен: башни близнецы были снесены. И здесь интересен исторический факт.

Дмитрий Халезов в СССР был сотрудником службы специального контроля Министерства обороны, которая отслеживала проведение ядерных взрывов на планете.

Строительный кодекс Нью-Йорка запрещал строить небоскрёбы, если они не предоставляют одновременно с проектом строительства небоскрёба удовлетворительный проект их сноса в будущем. А поскольку ядерные взрывы в то время были в моде, собрался какой-то круг специалистов, и они придумали такую систему ядерного сноса. Это было ещё в 1966 году.

Халезов несколько лет собирал материалы для книги, посвящённой событиям 11 сентября. По его утверждению, системы ядерного сноса, аналогичные нью-йоркской, были созданы, например, ещё в Чикаго, в Японии и Малайзии. Просто тогда не существовало другой технологии, способной снести стальной небоскрёб.

Фундамент и подземные этажи башен близнецов уходили вглубь на 27 метров. А ядерные заряды мощностью по 150 килотонн располагались в технических помещениях на глубине 77 метров. То есть в пятидесяти метрах от основания здания. В результате подземного ядерного взрыва, почва переходила в газообразное состояние. В Манхеттене - это был гранит.

Вот эта энергия ядерного взрыва была преобразованы в компрессионную волну, и эта волна сначала смяла всю окружающую породу, а потом она распространилась по стальному телу башни.

После обрушения южной башни, CNN дали новость - в Манхеттене прозвучал третий взрыв. А ещё на многих кадрах, снятых 20 лет назад, можно заметить, что ровно за 12 секунд до обрушения северной башни, сразу несколько стационарных камер задрожали. По мнению Халезова, это результат подземного взрыва и сопровождающего его землетрясения. А 12 секунд - это время, которое потребовалось ударной волне, чтобы распространиться по небоскрёбам, фактически превратив все материалы в очень мелкий порошок. В виде крупных обломков сохранились лишь конструкции, находившиеся выше точек столкновения с самолётом. Отчётливо видно, как массивные стальные опоры буквально превращаются в пыль.

Почти полгода пожарные Нью-Йорка пытались остудить почву под башнями-близнецами. Порода там буквально расплавилась. На обломках периодически появлялись люди в костюмах максимальной радиационной защиты. Десятки случаев стремительно развивающихся онкологических заболеваний зафиксированы у спасателей, работавших на месте катастрофы.

Неизвестно с чьей подачи, но американские журналисты начали называть это место - нулевая отметка. До 11 сентября 2001 года в США — это словосочетание обозначало место ядерного взрыва. После - во всех словарях это толкование пропало.

Башни-близнецы рухнули в результате умышленного сноса - с каждым годом эта версия находит всё больше косвенных подтверждений. Загадок добавляет и атака на Пентагон, после которой мир так и не увидел обломков лайнера, а отверстие в стене здания от якобы удара самолётом оказалась не более пяти метров в диаметре. А самое главное - спустя двадцать лет суд над якобы причастными к террористическим атакам людьми, так и не начался. Судя по всему, американские власти всерьёз опасаются - на слушаньях могут всплыть очень неприятные для Белого дома подробности тех трагических событий.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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