Собянин рассказал о реставрации ГЭС-2 и благоустройстве острова Балчуг

Проведена большая работа

В День города Сергей Собянин побывал на нескольких значимых объектах Москвы. В частности, мэр ознакомился с тем, как идут работы по созданию Дома культуры ГЭС-2 на Болотной набережной.

"Сегодня в День города команда преподнесла огромный подарок: было завершено многолетнее строительство, реконструкция, восстановление, реставрация уникального культурного пространства, который скромно назвали Дом культуры ГЭС-2", - сказал Собянин и отметил, что такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или совсем немного.

Мэр также сказал, что был реконструирован Патриарший мост. Новое общественное пространство понравится москвичам и гостям столицы, выразил уверенность Сергей Собянин.

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