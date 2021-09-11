Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства

Там создано современное общественное пространство

В День города Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после масштабного благоустройства.

"Большое пространство сделали на острове Балчуг от Дома музыки и до Дома культуры ГЭС-2. Сейчас от Дома музыки до ГЭС-2 все вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль Зарядья и Кремлёвский набережной, но и с этой стороны", - сказал глава города.

В Москве идут активные работы по благоустройству общественных пространств. Основная идея, которую реализовали строители на Балчуге - условное разделение городского пространства на историческое и современное.

В дополнение к уже проведённым масштабным работам осенью здесь высадят порядка 600 новых деревьев и 11 тысяч кустарников.

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