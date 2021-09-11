Нифантьев порекомендовал родителям школьников активнее участвовать в учебном процессе

Проблемы учебного процесса обсудили на вебинаре
Член Общественной палаты Евгений Нифантьев считает, что современные школьники чрезмерно увлечены гаджетами. По его мнению, социальные сети – вещь далеко не безобидная. Основную угрозу Нифантьев видит в отсутствии контроля с точки зрения безопасности и интересов ребёнка.
На тему организации учебного процесса и досуга школьников говорили на вебинаре депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и член Общественной палаты Евгений Нифантьев.
По мнению Щитова, современные школьники и их родители имеют полное право участвовать в учебном процессе и влиять на него - выбирать форму обучения, отказываться от факультативов, знать всё об обследованиях ребёнка в школе, отказаться от добровольных взносов и пожертвований.
Депутат полагает, что цифровизация может обеспечить полную интеграцию учебного процесса на электронной платформе. И в этом отличие современной школы от учебного процесса в прошлом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram