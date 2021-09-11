Роман Романенко открыл финал Кубка России по авиамодельному спорту

Он прошёл в Москве

В День города в Москве прошли соревнования по авиамодельному спорту - финал Кубка России в классе f-2d "Матч сильнейших". В нём приняли участие команды спортсменов от 15 лет и старше из разных регионов страны.

Присутствовал на соревнованиях знаменитый космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко. Он рассказал, что в детстве увлекался авиамодельным спортом и это стало толчком к выбору профессии.

"Здорово, что в Чертанове Центральном есть место, где подростки и взрослые могут попробовать себя в качестве авиаконструкторов, пилотов и штурманов. Воспитанники местной Школы высшего спортивного мастерства неоднократно уже становились призёрами международных соревнований, чемпионами Европы и мира", - отметил парламентарий.

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