ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роман Романенко открыл финал Кубка России по авиамодельному спорту

18:15
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Он прошёл в Москве

В День города в Москве прошли соревнования по авиамодельному спорту - финал Кубка России в классе f-2d "Матч сильнейших". В нём приняли участие команды спортсменов от 15 лет и старше из разных регионов страны.
Роман Романенко призвал в открытом письме к Сергею Собянину присвоить Битцевскому лесу особый статус

Присутствовал на соревнованиях знаменитый космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко. Он рассказал, что в детстве увлекался авиамодельным спортом и это стало толчком к выбору профессии.

"Здорово, что в Чертанове Центральном есть место, где подростки и взрослые могут попробовать себя в качестве авиаконструкторов, пилотов и штурманов. Воспитанники местной Школы высшего спортивного мастерства неоднократно уже становились призёрами международных соревнований, чемпионами Европы и мира", - отметил парламентарий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Участники соревнований юных авиамоделистов
Участники соревнований юных авиамоделистов
Роман Романенко
Роман Романенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.