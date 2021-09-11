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Собянин провёл технический пуск участка БКЛ от "Мнёвников" до "Давыдково"

17:15
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Сергей Собянин в День города провёл технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от "Мнёвников" до "Давыдково". Он поздравил метростроевцев с праздником и рассказал о планах на будущее.
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"В ближайшее время нам предстоит запустить ещё два участка - это юго-западный и западный: от "Мнёвников" до "Каховской". Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно", - сказал Собянин.

По словам мэра, в этом году две трети БКЛ должно быть построено, а в конце следующего кольцо должно замкнуться. С открытием участка "Мнёвники" - "Каховская" количество действующих станций БКЛ увеличится с 12 до 22. По состоянию на 11 сентября, строительная готовность БКЛ составляет 88%.

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