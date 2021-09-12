За сутки в России выявлено 18554 заражённых коронавирусом

В стране испытывают ещё одну вакцину

За сутки в России зафиксировано 18 554 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 140 070 человек с COVID-19, умерло 192 749 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 592 больных, всего в столице 1 585 173 инфицированных, скончались 28 023 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В России завершилась первая фаза испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством. Второй этап, как ожидается, пройдёт до конца года. Вакцина создана на новой технологической платформе, её главная цель - развитие клеточного иммунитета.

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