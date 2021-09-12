В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

Врачи призывают прививаться

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 247 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 464 100.

Никакой разницы в порядке вакцинации от гриппа и коронавируса нет. Главное, чтобы между прививками прошло минимум две недели, об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Специалисты предупреждают, что в наступающем осенне-зимнем сезоне в России будут преобладать грипп и коронавирус.

По данным на 12 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 140 070 пациентам, умерли с начала пандемии 192 749 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 585 173, в мире более 224 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,6 миллиона человек.

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