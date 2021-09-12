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Европу трясёт от антиковидных демонстраций

10:25
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Новая волна митингов прокатилась по Франции и Греции

В европейских странах – новая волна антиковидных протестов.  Во французских городах, где уже девять недель подряд люди устраивают митинги против обязательной вакцинации и введения санитарных паспортов, в этот раз на улицы вышли около 120 тысяч человек. Не обошлось без столкновений с полицией.
Страны Запада протестуют против коронавирусных ограничений

В Тулузе между собой не смогли договориться сторонники полярных взглядов на антиковидные меры. В итоге драку разгоняли правоохранители. Они применили слезоточивый газ и водомёты. Есть пострадавшие, один человек госпитализирован, сообщает "ТВ Центр".

В Париже задержали около ста человек. Французы поучаствовали и в массовых акциях в Бельгии, жители нескольких стран ЕС прошли шествием в европейском квартале. Они также требовали отмены ковидных паспортов. 

А в греческих Салониках стражи порядка разгоняли митингующих против обязательных прививок. Активисты даже пытались прорвать полицейское оцепление и попасть на территорию международной выставки, где в этот момент выступал премьер- министр страны.  Правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. Девять человек задержаны.

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