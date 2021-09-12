В Китае выявлен новый очаг коронавируса

Власти изолировали несколько населённых пунктов

На востоке Китая выявили новый эпицентр распространения коронавируса. Он находится в деревне Сянью городского округа Путянь провинции Фуцзянь, сообщает The Global Times.

Пока в деревне и в населённых пунктах рядом с ней - всего 24 заболевших, но власти приняли жёсткие меры: запретили жителям покидать городской округ, а саму деревню изолировали.

Также были закрыты все кинотеатры, музеи и библиотеки, а рестораны и кафе работают с ограничениями. Школы приостановили очное обучение, многие предприятия перешли на удалёнку.

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