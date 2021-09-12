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Бойцы ВДВ провели массовое ночное десантирование под Псковом

10:51
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

В России и Белоруссии проходят учения "Запад-2021"

Российские военные впервые выполнили сложное техническое задание командования. На учениях "Запад-2021" бойцы ВДВ совершили массовое ночное десантирование, сообщает Минобороны.
Российские военные впервые испытали на учениях боевых роботов

На танковый полигон Струги Красные высадились с воздуха более 600 военных в полной экипировке, также было десантировано 30 боевых машин.

В этом этапе учений, которые проходят на территории России и Белоруссии, были задействованы 20 самолётов Ил-76. Авиационное прикрытие выполняли экипажи истребителей Су-30СМ и вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50.

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