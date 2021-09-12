Московские аптеки проверили на соблюдение правил работы с наркотическими препаратами

Выявлены нарушения

В Москве прошёл рейд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские проверили несколько столичных аптек. В одной из них обнаружен склад наркотических препаратов, которые не были занесены в специальные книги и отпускались без рецепта, сообщает "ТВ Центр".

Такие рейды проводят в том числе и после жалоб жителей. Они сообщают, что на улицах часто видят использованные шприцы, в некоторых районах оставляют так называемые закладки, на которые могут наткнуться и дети.

Журналист и кандидат в депутаты Госдумы Тимофей Баженов назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков приоритетной задачей властей всех уровней.

"Такие маленькие и с виду вроде бы неказистые аптеки - это и есть те самые места, куда приходят лица с наркотической зависимостью, чтобы приобретать лекарственные препараты, а их, в свою очередь, использовать потом для изготовления наркотических веществ", - отметил Баженов.

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