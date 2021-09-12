Известные спортсмены и журналисты встретятся в звёздном хоккейном матче

Он пройдёт в Москве

Звёздный хоккейный матч пройдёт 12 сентября в Москве. В нём примут участие известные спортсмены и журналисты. Все это ради популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодёжи, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил один из приглашённых гостей - телеведущий Евгений Попов - наша страна находится в числе мировых лидеров по количеству крытых катков. Тем не менее нужно строить новые.

Спортивные сооружения должны быть недалеко от дома, а семьям юных спортсменов необходимо помогать с приобретением дорогостоящей экипировки, считает Попов.

"Огромное спасибо всем, кто организовал сегодняшний матч, потому что это, конечно, и для младшего поколения и для тех, кто занимается спортом в таком совсем взрослом возрасте, как я - большой и красноречивый пример того, что мы большая спортивная держава", - сказал журналист.

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